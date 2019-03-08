Son Dakika Haberleri: Kadınlar Sevginin ve Barışın Simgesidir

Kadınlar Sevginin ve Barışın Simgesidir

1 saat önce

Eskişehir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kadınlar Sevginin ve Barışın Simgesidir, System.String[]
Eskişehir Kadın Platformu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada bir konuşma yapan Platform Başkanı Fatma Ader, ülkemizde Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Atatürk'ün Türk Kadınına verdiği değerin, sevgi ve saygının bir düşüncesi olarak kadınların siyasal ve sosyal alanlardaki bütün haklarının verilmesini sağlandığını söyledi.

Günümüzde kadınların iş yaşamına, siyasete eşit ve etkin bir biçimde katılamadığını ifade eden Eskişehir Kadın Platformu Başkanı Fatma Ader, "Ülkemizi yönetenler var olan yasaları dahi işletmeyerek, kadını iş yaşamının dışında, onu görmek istediği yere yani 'eve' mahkum etmeye çalışıyor. Kadın emeğinin sömürüldüğünü, açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin en yakıcı bir içimde yaşandığı ülkemizde gerçek sorunlar bu gün göz ardı ediliyor" dedi.

Yaşamın bütün yükünü taşıyan kadınların, yaşanan olumsuzluklardan koruyacak etkin bir önlemin bugüne kadar alınmadığını kaydeden Ader şunları söyledi:

"Şiddet, taciz ve töre cinayetleri hız kesmeden devam etmektedir. Kadın hakları ihlalleri, taciz, cinayetler laik-demokratik yapıdan uzaklaşmanın sonucudur. Çözümü de ancak laik ve demokratik bir rejimi hedefleyen Cumhuriyet'in kurucu ilkelerini yeniden hayata geçirecek bir yönetimin iktidarı ile mümkündür. Tüm bunca olumsuzluğa karşın, 8 Martları yaratan, sevginin ve barışın simgesi olan biz kadınlar, umudun kadınlardan doğacağına inanarak, özümüzdeki cesareti keşfedelim ve adım atalım. Sömürüye, yoksulluğa, açlığa, baskılara, şiddete ve tacize karşı mücadelemizi yükselterek sürdürelim." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

8 Mart, Mustafa Kemal Atatürk, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Ukrayna'da Radikal Sağcı Erkekler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Yürüyüş Yapan Kadınlara Saldırdı

Güzel Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'nun Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:48:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Sevginin ve Barışın Simgesidir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]