Son Dakika Haberleri: Kadınlar "Sezaryende" Israrlı

Kadınlar "Sezaryende" Israrlı

1 saat önce

Avrupa Hospital Adana Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Adnan İnan, kadınların acı çekme ve bebeğine zarar gelebileceği korkusu nedeniyle sezaryen doğumların halen yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

Kadınlar

Doç. Dr. İnan, Türkiye'nin Brezilya ve Çin'den sonra en yüksek sezaryenle doğum oranına sahip ülke olduğunu, hükümetin aldığı bir takım tedbirlerle devlet hastanelerinde bu oran düşse de özel hastanelerde yüksek düzeyde kaldığını ifade etti.

Yapılan son istatistiklere göre, sezaryenle doğumun en düşük olduğu bölgenin Güneydoğu olduğunu,bunu Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in izlediğini belirten Doç. Dr. İnan, sezaryende en yüksek oranın ise Eğe ve Marmara'da olduğuna dikkati çekti. Doç. Dr. İnan, doğudan batıya doğru gittikçe artan bir sezaryan tercihininbulunduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, uluslararası tıp çevrelerinin kabul ettiği makul sezaryen oranlarının yüzde 10 ile 15 arasında değiştiğine dikkati çeken Doç. Dr. Adnan İnan, neden normal doğmun tercih edilmesi gerektiğini ise şöyle anlattı:

"Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre hekimlerin yüzde 45'i tıbbihatalardan dolayı yaptırım endişesi, yüzde 41'i az riskli olması, yüzde 27'si denormal doğuma göre daha kısa, kolay ve risksiz olması nedeniyle sezaryeni tercihediyor. Oysa, sezaryen bir ameliyattır ve iyileşme süreci acılı, sıkıntılı ve uzundur. Normal doğumda ise anne aynı güntaburcu edilir ve kadınların çok önem verdiği estetik açıdan da avantajlıdır, hiçbir iz kalmaz.

Türkiye'debebeklerin yüzde 53'ünün sezaryen operasyonlarıyla dünyaya geldiğini ifade eden Doç. Dr. İnan, şöyle devam etti:

"Şartlar uygunsa mutlaka normal doğum tercih edilmelidir. Doğum esnasında baygın halde olmayan anne bebeğinin ilk çığlığını duyabilir ve bu an annenin belki de hayatındaki en önemli andır. Sezaryan olursa bu mutluluğu yaşayamaz.Hepsinden önemlisi de bir kez sezaryan olan anne ondan sonraki tüm doğumlarını sezaryan olmak zorunda kalır."

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:49 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Adnan İnan, Güncel
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