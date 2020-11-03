Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor - Son Dakika

Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

03.11.2020 08:50
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor, System.String[]

MERSİN'de kadınlar olası şiddet girişimlerine karşı kendilerini savunmak için kick boks öğreniyor.

MERSİN'de kadınlar olası şiddet girişimlerine karşı kendilerini savunmak için kick boks öğreniyor.

Merkez Mezitli ilçesinde spor salonunda bir araya gelen kadınlar kick boks antrenörü Ayşegül Şahin ve eski Türkiye tekvando şampiyonu ve Koro Şefi Yeliz Güzel eşliğinde savunma sporunu öğreniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı sayıdaki katılımın sağlandığı çalışmalar sayesinde kadınlar, saldırı ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini öğreniyor. Öğrendikleri teknikler sayesinde sokağa daha özgüvenli çıktıklarını belirten kadınlar, tüm kadınları savunma sporu öğrenmeye davet ediyor.

Kadınlara savunma sporu öğreten 2 çocuk annesi kick boks antrenörü Ayşegül Şahin (38), kendisinin de savunma sporuna çekinerek başladığını ancak zamanla antrenörlüğe kadar ilerlediğini söyledi.'ŞİDDET ARTINCA SAVUNMA SPORUNA İLGİ ARTTI'Kadınların savunma sporlarına çekinceli yaklaştığını belirten Şahin, "Oğlum burada savunma sporu öğreniyordu, ben de dışarıda oturup onu bekliyordum. Velilerle birlikte sohbet ediyorduk ama benim gözüm hep içerideydi. Hep içeride olmak istiyordum. Bir kadın olarak kick boksa başlamak biraz zor oldu, çekince yaşadım. Bir adım attım ve yapabileceğime inandım. Oğlumu akşam spora getirdiğim için kendimi koruma gereği hissettim. İki arkadaşımla birlikte başladık ama onlar bıraktı. Ben azimle devam ettim. Hikayem böyle başladı. Kendimi savunmayı, yumruktan, tekmeden kaçmayı öğrendik. Kendime güvenim arttı. Gece evime rahatça gidebiliyorum artık. İçerisinde yer aldığım koroda arkadaşlar savunma sporunu öğretmemi istedi. Kadınlara tehlike anında kendilerini nasıl savunabileceklerini öğretiyorum. Kadınlar ilk başta çekinerek başlıyor. Kadınlara yönelik şiddet artınca savunma sporuna merak arttı. Kadınlar yumruk atmayı öğrenince güçlendiklerini hissediyorlar. Aslında bu güç var kadınlarda ama korku onlara engel oluyor. Özgüvenleri yerine geldi" diye konuştu.'KADINLAR KENDİLERİNİ SAVUNMAYI ÖĞRENİYOR'Kadınlara eğitim veren eski Türkiye tekvando şampiyonu ve Koro Şefi Yeliz Güzel (43), şarkı söyleyerek, enstrüman çalarak özgüven kazanan kadınlara kendilerini savunmaları için savunma sporu öğrettiklerini ifade ederek, "Öz savunma bizde zihinde başladı. Ben dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Kadınlarımıza öncelikle oluşturduğumuz korada şarkı söyleterek, enstrüman çaldırarak kendilerini değerli hissettirmeye çalıştık. Ardından baktık ki kadına yönelik şiddet artıyor fiziksel saldırılara karşı kendimizi savunmak için Ayşegül hocamızla birlikte çalışma başlattık. Kadınlarımız burada özgüven kazanıyor, kendilerini savunmayı öğreniyor. Kadınlarımız çekinmesinler. Bu tür çalışmalara katılsın" dedi.'ARTIK SOKAKTA DAHA ÖZGÜVENLİ YÜRÜYORUM'Savunma sporu öğrenen Nasibe Akkuş (30), artık sokakta daha özgüvenli yürüdüğünü söyledi. Öz savunma atölyesinin afişini gördükten sonra çalışmalara katılan Akkuş, şunları söyledi: "Daha önce de öz savunma eğitimi almıştım. Her kadının böyle bir eğitimi almasını düşündüğüm için çalışmalara katıldım. Savunma sporu öğrenmek öncelikle özgüven getiriyor. Minyon tipli bir kadınım. Eskiden sokakta yürürken korkarak yürürdüm, ancak şimdi ayaklarım yere sağlam basarak yürüyorum. Herhangi bir saldırıya karşı nasıl tepki vereceğimi bildiğim için daha güvenli yürüyorum. Güvenli halim karşı tarafa da geçiyor. Eskiden küçük çaplı saldırılara uğrardım ama savunma sporu öğrendikten sonra uzun zamandır saldırıya uğramadım. Saldırıya uğrasam bile karşılık verebilecek özgüvene sahibim."'YUMRUK ATMAYI ÖĞRENDİKÇE ÖZGÜVENİM ARTIYOR'

Savunma sporu öğrenen Demet Solmaz (44) ise, "Savunma sporuna yeni başladım. Tekme atmayı, yumruk atmayı öğrendikçe özgüvenim artıyor. Saldırı karşısında kendimi savunmayı öğreniyorum. Tüm kadınları savunma sporu öğrenmeye çağırıyorum" dedi.


Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor
Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor

Kick Boks, Saldırı, Türkiye, Şiddet, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kadınlar şiddete karşı savunma sporu öğreniyor - Son Dakika Spor


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