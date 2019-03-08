Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü
22 dakika önce
Samsunlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Samsunlu kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yürüyüş düzenledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türkiye
'nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun'da da coşkuyla kutlandı. Sabahın erken saatlerinden beri başlayan etkinlikleri yürüyüşler ve basın açıklamaları takip etti. Samsun Kadın Meclisi üyeleri Cumhuriyet Meydanı
'nda toplanarak kadına yönelik şiddete tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Ardından Öğretmenevi önünde toplanan Samsun Kadın Dayanışması üyeleri İstiklal Caddesi
sonuna kadar yürüdüler.
"Kadınlarımız, Haklarımız ve Kazanımlarımız İçin Yürüyoruz" yazılı pankart açan kadınlar, dövizler ve sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi sonuna kadar yürüdüler. Burada kurulan sinevizyonda slayt gösterimi yapıldı. Slayt gösteriminin ardından kadınlar, ortak basın açıklamasını okuyarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdiler.
Samsunlu kadınlar, basın açıklamasının ardından müzik eşliğinde dans ederek etkinliklerini sonlandırdılar. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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