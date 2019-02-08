Kadınlar "Sıfır Atık" Dedi, Eski Kumaşlar Torbaya Dönüştü

Elazığ'da düzenlenen kursta bir araya gelen bir grup ev hanımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla, eski giysi ve perdelerden renk renk bez torbalar dikiyor.

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da düzenlenen kursta bir araya gelen bir grup ev hanımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla, eski giysi ve perdelerden renk renk bez torbalar dikiyor.



Kültür Mahallesinde Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa katılan 13 kadın, öğretici Bilengül Varol'dan aldıkları eğitim ile çevre ve doğa dostu bez torba üretiyor.



Bu kapsamda evlerinde kullanmadıkları ve çöpe atmayı düşündükleri eski giysiler, kanepe örtüleri, çuval ve perdeleri atölyeye getiren kadınlar, diktikleri bez torbaları satışa da sunuyor.



Kadınlar, eski giysi ve kumaşları değerlendirerek hem çevrenin korunmasına hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.



"Sabun çuvalları ve perdeleri tekrar kullanıma kazandırıyoruz"



Usta öğretici Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kursun hem doğaya hem de topluma hizmet amacı taşıdığını söyledi.



Plastik poşetlerin insana ve doğaya verdiği zararın herkes tarafından daha iyi anlaşılmaya başlandığına işaret eden Varol, kurs ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Sıfır Atık Projesi"ne katkıda bulunduklarını aktardı.



Geçmişte aile büyüklerinin de hazırladıkları bez çantaları kullandıklarını hatırlatan Varol, "Bu çalışmalarla gereksiz tüketimin de önüne geçeceğiz. Ailenin geçimini sağlayacak kadar gelir sağlayacağımızı düşünüyorum. Çöpe gidecek ürünler artık insanların dikkatini çekmeye başladı. Bu yaklaşımın çevreye faydası büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Kursiyerlerle büyük bir keyifle üretim yaptıklarını belirten Varol, kursiyerlerin bez torbaları çevrelerinin yanı sıra sosyal medya aracılığıyla da satışa sunduklarını kaydetti.



"Eski kot pantolonlar, kanepe örtüleri, sabun çuvalları ve perdeleri tekrar kullanıma kazandırıyoruz." diyen Varol, çantaları her yaşa uygun şekilde tasarladıklarını söyledi.



Kursiyerlerden Nadire Güler de evdeki işlerinden kalan zamanı kursta değerlendirdiğini belirterek, "Evde kullanmadığımız malzemeleri çöpe atmayıp, buraya getiriyor, renk renk torbalar dikiyoruz. Dışarı çıktığımızda bu ürünleri kullananları görünce de çok mutlu oluyoruz. Aile bütçemize de katkısı oluyor." dedi.

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