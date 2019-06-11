Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi
7 saat önce
Gaziantep'te sokak ortasında bir grup kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
'te sokak ortasında bir grup kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Vatandaşların güçlükle kadınları ayırırken, o anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
karşısında bir grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga
çıktı. Birbirlerinin üzerine yürüyen kadınlar, birbirlerine tehdit ve küfürler savurdu. Cadde üzerinde bulunan sivil polis ve vatandaşlar araya girerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Bağrışmaları ile caddeyi inleten kadınların yakınları da kavgaya karıştı. Araya giren erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Daha da büyümeden önlenen kavgada tarafları ise yayan ve araçlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, olay anı kameraya yansıdı.
(İHA)
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