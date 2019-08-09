Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
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MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:43 Kaynak: İHA
MUĞLA (İHA) – Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da bilinmeyen bir sebepten bir grup kadın arasında kavga
çıktı. Bir marketin önünde sözlü sataşmayla başlayan kavga tekme tokat kavgaya dönüştü. 2 grubu tekme tokat kavga ederken gören turistler ise şoke oldu. Sokak ortasında kavga eden kadınlar market önünde bulunan şişeleri de yere vurarak kırdı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.
Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - MUĞLA
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