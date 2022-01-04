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Kadınlar solucanla güzelleşecek - Son Dakika

Kadınlar solucanla güzelleşecek

04.01.2022 13:33

Kadınlar solucanla güzelleşecek Sivas'ta bilim adamları solucandan kozmetik ürün geliştirecekler, elde edilen ürün ciltteki kırışıklığı ve lekeleri gidererek yaşlanmayı geciktirecek, Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.

Kadınlar solucanla güzelleşecek

Sivas'ta bilim adamları solucandan kozmetik ürün geliştirecekler, elde edilen ürün ciltteki kırışıklığı ve lekeleri gidererek yaşlanmayı geciktirecek

SİVAS -, Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş, Sivas Belediyesi SİDAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortaklığıyla kurulan "SORTAŞ" Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Türk bilim adamları solucandan elde edilen özütlerle yaşlanmayı geciktiren ürün elde etmek için çalışmalara başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2 bin 800 metrekare kapalı alana kurulan tesiste solucan gübresi ve solucandan elde edilebilecek diğer ürünler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar arasında en çok dikkat çekeni ise solucanların kozmetik alanda kullanılması ile ilgili yürütülen proje. Türk bilim adamları fareler üzerinde yapılan deneylerde solucanların yarayı çok hızlı bir şekilde iyileştirdiğini tespit etti. Buradan yola çıkarak araştırmalarına başladılar. Alt yapı hazırlıkları yapılan çalışmanın yılın son aylarına doğru tamamlanması planlanıyor. Elde edilen ürünün ise yaşlanmayı geciktireceği, kırışıklığı gidereceği ve leke karşıtı bir ürün olması öngörülüyor.

Kırışıklıkları önleyerek yaşlanmayı geciktirecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Uğur Tutar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Solucanlardan elde edeceğimiz farklı ekstraktların özellikle yaşlanma geciktirici, kırışık önleyici, leke karşıtı gibi ürünlerle alakalı olarak şu anda alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli laboratuvar araç, gereç ve sarf malzemelerin tamamlanmasından sonra ürün geliştirme çalışmalarına başlanacak. Kimyager Tuğçe Şeran' la birlikte yürütülen çalışmada literatür toplama, ekstraksiyon metotlarının standartize edilmesi ve ürün elde edilmesi uygulamalarına geçilecek" dedi.

Solucanlar hücreyi çok hızlı yeniliyor

Doç. Dr. Tutar, solucanlardan elde edilen verilerin hücreleri yenileyici özelliği olduğunu saptadıklarını belirterek, "Bizim daha önce yaptığımız bir doktora çalışmasından yola çıkarak bu çalışmaya karar vermiştik. Deney hayvanlarında yara yeri iyileştirme etkilerini araştırdığımız çalışmada çok önemli sonuçlar elde ettik. Buradan yola çıkarak hücreleri çok hızlı yenileyebilen bu solucanlardan elde edilen ekstraktların neden insanlarda hücre yenileme, yaşlılığı geciktirici gibi etkilerinin olup olmayacağı sorusu üzerine bu çalışmayı da başlattık ve yol kat ettik" şeklinde konuştu.

İlk ürünün yılsonu alınması hedefleniyor

Doç. Dr. Uğur Tutar, ilk ürünü 1 yıl sonra elde etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Biz burada yaklaşık 1 yıl gibi bir süreç öngörüyoruz. Bu yıl itibariyle ön çalışmaları ve denemeleri gerçekleştirdikten sonra laboratuvar aşaması var. Analiz aşamaları var. Burada analiz verilerini de elde ettikten sonra çeşitli denemeler gerçekleştireceğiz. Bizim öngörümüz yaklaşık 2022 yılının sonu itibariyle ilk ürünümüzü elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Kadınlar solucanla güzelleşecek
Kadınlar solucanla güzelleşecek
Kadınlar solucanla güzelleşecek

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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