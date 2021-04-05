Kadınlar spor yaparak sağlık kazanıyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin spor kompleksi Yunus Emre Spor Tesisleri, spor faaliyetlerine ev sahipliği yapmaya devam ederken strong dance ve aerobik eğitimlerine katılan kadınlar da hem keyifle dans ediyor hem de sağlık kazanıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen yeni dönem kursları başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Eskişehirlilerin ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurslar kapsamında düzenlenen strong dance eğitimleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında sürüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde haftada 4 gün olmak üzere gruplar halinde 20 kadının katıldığı kursta, kadınlar dans ederek eğlenirken spor da yapmış oluyor. Strong dance etkinliğinin stres atma, koordinasyon gelişimi, kilo verme, vücudu sıkılaştırma, ruh haline olumlu katkılar verme gibi faydaları dikkat çekiyor. Aerobik eğitimleri de 4 grup halinde 40 kursiyer ile devam ediyor. Eğitimlere katılan kursiyerler uzman eğitmenler gözetiminde ve müzik eşliğinde spor yapıyor. En faydalı egzersiz türlerini içeren aerobik eğitiminde kadınlar, eğlenirken spor yaparak sağlık kazanmış oluyor.

Kontenjanların sınırlı tutulduğu eğitimler esnasında her 6 metrekarede bir kursiyer olacak şekilde sosyal mesafe sağlanıyor. Ayrıca derslerden önce ve sonra ateş ölçümü yapılıyor ve spor malzemeleri ile soyunma odaları da her ders sonunda dezenfekte ediliyor. Kurslara katılan vatandaşların HES uygulaması kodu da kontrol ediliyor. Eğitimlere katılan kadınlar da sağlıklı bir ortamda spor yapmaktan dolayı memnuniyetini belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR