Kadınlar Spordan Anlamaz" Sözüne Kulağınızı Tıkayın

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve BİLGİ Sports Business Club, "Spor Endüstrisinde Kadın Paneli"ne ev sahipliği yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ve BİLGİ Sports Business Club, "Spor Endüstrisinde Kadın Paneli"ne ev sahipliği yaptı. Kadın ve erkeğin spora eşit katılımının önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen panele katılan eski milli basketbolcular Gülşah Akkaya ve Roksan Kunter ile eski milli voleybolcu Asuman Baş, spor alanında yer alan kadınlar olarak deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.



Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde gerçekleşen panelin kolaylaştırıcılığını Bilgi Spor Yöneticiliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu Közleme yaptı. Dr. Öğretim Üyesi İlknur Hacısoftaoğlu Közleme, "kadınlar en büyük zorluğu kariyerlerinin başında yaşıyor. 1900'lerden beri modern olimpiyatlarda var olan kadın sporcuların sayısını artırmak için, ilk adımı atmaları adına topyekün çabalamalıyız" dedi.



"SPOR MEDYASI ERKEK EGEMEN"



Panel konuşmalarında ilk olarak hem profesyonel basketbol oyuncusu hem de aktif bir basın mensubu olarak farklı sektörlerde başarı elde eden Roksan Kunter söz aldı. Kunter, şu ifadeleri kullandı; "Gençken zorluklar yaşadık. Ortaokul takımında teşvik ve destek eksikliğinden hiç kız basketbolcu yoktu. Ben gereken desteği babam Erman Kunter'den gördüm. Babam beni bildiği en güvenli alan olan basketbola yönlendirdi." Spor medyasının erkek egemen yapısına rağmen her şeye rağmen burada yer alabilmenin kendisini çok güçlendirdiğini belirten Kunter, her şeyin algıyla ilgili olduğunu vurguladı; "12 yıldır bu işin içindeyim. Kadınlar futboldan, spordan anlamaz algısı senelerdir değişmiyor. Bu işi yapmak isteyenlere şunu söylüyorum; kulağınızı tıkayın, ne istediğinize karar verin ve var gücünüzle çalışın."



"BABANIZLA BİLE MÜCADELE ETMENİZ GEREKİYOR"



Milli forma ile 200'ün üzerinde maça çıkan Gülşah Akkaya, spora cimnastik yaparak başladığını fakat hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmediğini belirtti. Akkaya, "Cimnastikten basketbola geçerken babamla bile mücadele etmem gerekti. Beyaz Gölge'nin dünyayı kasıp kavurduğu yıllarda sokakta basketbol oynuyordum. Ne kadar iyi oynarsam o kadar kabul gördüğümü anladım. Bu sayede önce kulübümde daha sonra kolej liginde parladım. Ayaklarımın üzerinde durmamı sağlayan unsur basketbol oldu" dedi. Akkaya, kadınlar arasındaki dayanışma arttıkça kadın basketbolunda elde edilen başarıların da katlanarak artacağını belirtti.



"ZORLA MAÇ YAYINLATTIK"



Eczacıbaşı'ndaki kariyerine 16 yıllık profesyonel voleybolun ardından altyapı idari sorumlusu olarak devam eden Asuman Baş, Amerika'da okumak için tüm kabulleri almasına rağmen ailesinin karşı çıktığını söyledi. Baş, "Hayallerimin yıkıldığı bu noktada elimde voleybol vardı. Eczacıbaşı'nın kadınlara önem veren vizyonu benim en büyük şansım oldu" dedi. Çok büyük başarılar elde edilmesine rağmen medyanın gerekli ilgiyi göstermediğine dikkat çeken Baş "Meksika'da dünya şampiyonasında mücadele ederken, televizyon kanallarına mail atıp maçlarımızı zorla yayınlattırmaya çalışıyorduk" şeklinde konuştu. Cinsiyet eşitsizliğinin sporun her alanında hissedildiğini belirten Baş, sporcu, masör, teknik ekip ve yönetici kadrolarının sporun içinden gelen kadın yöneticilere emanet edilmesi gerektiğini vurguladı. - İstanbul

