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Kadınlar sporla buluşmaya devam ediyor
6 saat önce
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği kadınlarla sabah ve akşam sporu Milas ilçesinde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği kadınlarla sabah ve akşam sporu Milas ilçesinde devam ediyor.
Milas Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kurslarla kadınlar, deneyimli antrenörler eşliğinde sportif ve fiziksel aktiviteler yapıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurslar Milas Atatürk Spor Kompleksinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 09: 00-10: 00 ile 17: 00-18: 00 saatleri arasında yapılıyor. - MUĞLA
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