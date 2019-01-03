Son Dakika Haberleri: Kadınlar Tapınağa Girdi, Eyalette Hayat Durdu

Kadınlar Tapınağa Girdi, Eyalette Hayat Durdu

6 dakika önce

Hindistan'ın Kerala eyaletinde dün iki kadının yasaklı tapınağa girmesiyle başlayan protestolar nedeniyle şehirde hayat durdu.

Kadınlar Tapınağa Girdi, Eyalette Hayat Durdu, System.String[]
Hindistan'ın Kerala eyaletinde dün iki kadının yasaklı tapınağa girmesiyle başlayan protestolar nedeniyle şehirde hayat durdu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde dün iki kadının 10 ile 50 yaş arasındaki kadınların girmesinin yasaklandığı Sabarimala tapınağına girmesiyle başlayan protestolar nedeniyle şehirde hayat durdu. Dün gerçekleştirilen protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti, eyaletteki tüm okullar kapatıldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Hintli kadınlardan destek zinciri

Hintli kadınlar, Kerala Eyalet Hükümetinin de onayladığı karara destek amacıyla sokaklara çıktı. 3 milyonu aşkın kadın, 620 kilometrelik zincir oluşturarak karara destek verdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise olayın dini bir mesele olduğunu, kadınlara ayrımcılıkla alakalı olmadığı söyledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Sabarimala tepesindeki Hindu tapınağına 10 ile 50 yaş arasındaki kadınların girmesi yasağını geçtiğimiz Eylül'de aldığı bir kararla kaldırmıştı. Karara karşı Ekim ayında yapılan protesto gösterilerinde yüzlerce Hintli ile polis arasında arbede yaşanmıştı. İki kadın Aralık ayında tapınağa girme denemesinde bulunmuş ama girişleri protestolarla engellenmişti. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

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