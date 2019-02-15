Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosundan Gönülleri Mest Eden Konser

KORO, SESLENDİRDİĞİ İLAHİLERLE GÖNÜLLERİ MEST ETTİ

Kent Müzesi Konferans Salonunda bayanlara özel gerçekleştirilen programda İnegöl Belediyesi Kadın Tasavvuf Müziği Korosu İnegöllü bayanların karşısına çıktı. 14 Şubat'ta gerçekleştirilen konsere, Bursa İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezer, Belediye Başkan yardımcısı Gülhan şahin, ilçe müftülüğü görevlileri katılım gösterirken, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Koro, seslendirdiği ilahilerle gönülleri mest etti.

"SEVGİLİLER SEVGİLİSİ" PEYGAMBER EFENDİMİZ

2016 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu, hem Bursa hem de İnegöl'de düzenlenen programlarda sahne alırken, seslendirdikleri ayet ve ilahilerle dinleyicileri mest ediyor. Son olarak 14 Şubat günü "Sevgililer Sevgilisi" Peygamber Efendimizi anma programı kapsamında düzenlenen konserde İnegöl Belediyesi Kadınlar Tasavvuf Müziği Korosu, performansıyla beğeni topladı. İshakpaşa kuran kursu hocası Zehra Ustaoğlu'nun kuranı kerim tilaveti okuması ile başlayan programda Bursa il vaizelerinin şiir ve söyleşi gösteriminden sonra İnegöl Belediyesi Tasavvuf Kadınlar Müziği Korosunun Peygamber Efendimizi öven ilahi repertuarı icralarıyla program son buldu.

"KORO; İNEGÖL KADINININ FARKINI ORTAYA KOYUYOR"

Konseri izleyen Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin konser sonrası sahneye çıkarak dinleyicilere yönelik bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak her alanda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini de belirten Şahin, "Gerek İNESMEK kursları, gerek enstrüman kursları, gerekse de koro çalışmaları ile İnegöl'ümüzün kültür ve sanat hayatına yön vermeye çalışıyoruz. Kültür ve sanatın dokunduğu hayatların farklılaştığı ve şehrin dokusunu olumlu yönde değiştirdiği olgusuyla kültür sanat faaliyetlerini tüm yaş gruplarına yayarak İnegöllü hemşerilerimizin bu etkinliklerden istifade etmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda bildiğiniz üzere 2016 yılı içerisinde Şef Diler Yalaza yönetiminde tamamı kuran kursu hocaları ve kursiyerlerinden oluşan kadınlar tasavvuf müziği koromuzu kurmuştuk. Bu koro bizim yıllardır isteyip de bir türlü oluşturamadığımız bir koroydu. İnegöl'ümüz yine bir ilki gerçekleştirdi. Bu ekip gösterdiği birliktelik ve cesaretle İnegöl kadınının farkını bir kez daha ortaya koydu. Koro eğitimlerimiz her Perşembe saat 15.30 da İnegöl kültür sanat ve gençlik merkezi icra salonunda devam etmektedir. İshakpaşa medresesinde ilçe müftülüğü kuran kursu hocası Zehra Ustaoğlu'nun tashihi huruf dersinin ardından bu eğitime katılan öğrenciler ayetleri makamla öğrenerek daha güzel bir icra ile kuranı kerimi seslendirmeyi öğreniyorlar" dedi.

"O'NUN HAYATINI KENDİMİZE REHBER ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ UNUTMAYALIM"

Şef Diler Yalaza yönetiminde kadınlar tasavvuf korosunun kurulduğu günden bugüne kadar şehir içi ve şehir dışında birçok başarılı konsere imza attığını da vurgulayan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugünde, 14 Şubat gününe özel "Sevgililer Sevgilisi" Peygamber efendimizi anma programı ile huzurlarınızdayız. Bu anlamlı etkinliği Bursa İl Müftülüğü ve İnegöl ilçe Müftülüğü ile birlikte düzenliyoruz. Bu vesile ile İnsanların en yücesi, bizim hayatımızın her anında rehberimiz olan sevgililerin en güzeli olan Peygamberimizi daha iyi anlamayı ve onun hayatını kendimize rehber etmemiz gerektiğini unutmayalım. Bugün yücelerin yücesi Hz. Peygamberimizi bizlere her haliyle hatırlatan, kendimize gelmemize vesile olan koromuzun seslendirdiği ilahiler sadece müzikleriyle değil, sözleriyle de ruhumuzu okşadı, yüreğimize dokundu. Son olarak bizlere böylesi güzel bir program hazırlayan başta koro şefimiz Diler Yalaza Hanımefendi olmak üzere kadınlar tasavvuf koromuzun değerli üyelerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunar, böylesi güzel programların devam etmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım."

"PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV) HEPİMİZ İÇİN EN GÜZEL ÖRNEK"

Peygamber efendimizi anlamak adına düzenlenen konser programında söz alan Bursa İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezer ise, "Sevgililer Sevgilisi" teması ile düzenlemiş olduğumuz bu güzel programa katkı ve destek olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Böyle güzel programları bundan sonra da birlikte yapmak amacındayız. Böylesi güzel bir tabloyu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bayanlarımızın oluşturduğu bu güzel koro güzel bir örnek. Bugünde, "Sevgiler Sevgilisi" bütün insanlığa örnek olan Peygamber Efendimizi bizlere bir kez daha hatırlatan ilahiler bizleri mest etti.

Bizler, peygamber efendimizi her yönüyle en iyi şekilde anlamalıyız. Şunu unutmayalım ki Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) hepimiz için en güzel örnek. İyilikte, yardımda, cömertlikte, infakta, sevgide, mazluma kucak açmada, zalimin zulmüne engel olmakta, yardımda, ailesine ve ev işlerine yardım etmesinde, ticari dürüstlüğünde canlı örnek abidesi olarak karşımızda durmaktadır. Bu vesile ile böylesi güzel bir programı icra eden herkese sevgi ve muhabbetlerimizi sunar, hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlarım" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Belediye Başkan yardımcısı Gülhan şahin, Bursa İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen hanımefendiye programa katkılarından dolayı İnegöl'ü simgeleyen bir çini takdim etti.