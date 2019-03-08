Kadınlar Tatlı Dağıttı
1 saat önce
İYİ Parti Adıyaman İl Kadın Kolları üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tatlı dağıttı.
İYİ Parti Adıyaman
İl Kadın Kolları üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle tatlı dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle seçim irtibat bürosu önünde kadınlar vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Partili kadınlar, kaldırımdan geçen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayarak tatlı ikramında bulundu.
Etkinlikte açıklamada bulunan Belediye Encümen Adayı Emine Karadağ
, kadınlar için önemli olan bu önemli günde kadınlar ile bir arada olmaktan dolayı mutluluğu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününün çıkış sebebinden bahsederek Karadağ, "Bir toplumun var olmasında kadın en önemli unsurdur. Kadın emekçidir, candır, yardır, sevgidir. Tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:15 Kaynak: İHA
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