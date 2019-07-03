Son Dakika Haberleri: Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti
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Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

1 dakika önce

ANKARA'da, çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesi protesto edildi.

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti, System.String[]
ANKARA'da, çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edilen, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin savcılık kararıyla tahliye edilmesi protesto edildi.
Ankara Kadın Platformu üyeleri, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla resen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin serbest bırakılıp, okulu tarafından emekli edilmesini protesto etti. Çankaya Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen 40'a yakın kadın, Hasan B.'nin tekrardan tutuklanmasını istedi.
'TUTUKLANANA KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Grup adına konuşan Ankara Kadın Platformu Sözcüsü Meziyet Yıldız, Hasan B.'yi emekli eden Üniversitesi'nin suç ortağı olduğunu belirterek, "Buradan bir kez daha duyuruyoruz. Hasan B. davasında kadın arkadaşımız yalnız değildir. Onun sesine ses olmaya, tecavüzcü Hasan B. tutuklanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.'
ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'
Prof. Dr. Hasan B.'nin yargılandığı davada, delillerin karartıldığını öne süren Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"3 Nisan 2019 gecesi Hasan B., sahibi olduğu özel hayvan hastanesinde çalışan kadın veteriner hekime ortağı Serkan D. ile birlikte tecavüz edip onu darbetmiş, daha sonra damar yolu açarak hayvanlar için kullanılan bir uyuşturucu madde vererek bayıltmış sonrasında ise onu Jinekolog Hüseyin S¸.'ye götürerek vajinal temizlik yaptırmıştır. Kadının hastaneden aldığı raporla desteklediği şikayeti üzerine tutuklanan Hasan B., 2 ay gibi kısa bir süre sonra delillerin karartılması ve adli tıp raporunun değiştirilmesi gibi usulü ayak oyunlarıyla savcı tarafından resen serbest bırakılmıştır. Bugüne kadar hakkında taciz ve şiddet konularında dava, soruşturma ve haber bulunan Hasan B. Ankara Üniversitesi yönetimi ve YÖK tarafından emeklilik dilekçesi kabul edilerek ödüllendirilirken Serkan D. ve Hüseyin Ş. hala mesleklerine devam etmektedirler. Biz kadınlar, tacizi, tecavüzü, istismarı ve kadına yönelik şiddeti aklayan, koruyan ve tekrar üreten erkek egemen sisteme karşı kadın dayanışmasını büyüterek ses çıkarmaya devam edeceğiz ve bu olayın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:38 Kaynak: DHA
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