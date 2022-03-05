KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI

05.03.2022 14:06
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI

RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen 'Yüksek Topuk Koşusu'nda kadın yarışmacılar, en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla koştu.

RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen 'Yüksek Topuk Koşusu'nda kadın yarışmacılar, en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla koştu. Düşmemek için ayakkabılarını bantlayan 7 kadın yarışmacıya da ödül verildi.

Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinlik, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu ile devam etti. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı. Kadın yarışmacılara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 7 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı. Yarışmacılar, startın verilmesiyle birlikte birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada bitiş çizgisine çok yakın zamanlarda giren kadınların derecelendirmesini yapmayan jüri, hepsine ödül verilmesini kararlaştırdı. Yarışmacılara çiçek ve plaket verildi.

MARATON YARIN KOŞULACAK

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ise yarın 22 ülkeden 1150'si yabancı 10 bin kişinin katılımıyla yapılacak. Yarışmanın startı saat 08.45'te Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünden verilecek. (DHA)

KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI
KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI

YORUMLAR
500
Antalya'da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı Antalya'da bisiklet ile hurda malzeme toplamak için kanalizasyona giren iki kişi mahsur kaldı Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi Antalya'da korkunç olay! Eşe Aktaş'ı takip edip sırtından bıçakladı! 'Başkasına benzettim' dedi Akseki'de öğrenciler arasında 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvası Akseki'de öğrenciler arasında 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvası

Yüksek Topuk, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:59 "Bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk" demişti! Sosyal medya Ethem Sancak'ı böy ti'ye aldı: SİHA'larla keklik avlanıyor sanıyormuş
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:24 "Kendimi ve çocuklarımı korudum" demişti! Kocasını meşru müdafaayla öldüren Rümeysa, çocuklarına kavuştu: İşte o görüntü
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:17:34. #1.11#
SON DAKİKA: KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement