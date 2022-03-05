KADINLAR TOPUKLU AYAKKABILARIYLA YARIŞTI - Son Dakika

RUNATOLİA Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında düzenlenen 'Yüksek Topuk Koşusu'nda kadın yarışmacılar, en az 7 santimetrelik topuklu ayakkabılarıyla koştu. Düşmemek için ayakkabılarını bantlayan 7 kadın yarışmacıya da ödül verildi.

Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinlik, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu ile devam etti. Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı. Kadın yarışmacılara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 7 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı. Yarışmacılar, startın verilmesiyle birlikte birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada bitiş çizgisine çok yakın zamanlarda giren kadınların derecelendirmesini yapmayan jüri, hepsine ödül verilmesini kararlaştırdı. Yarışmacılara çiçek ve plaket verildi.

MARATON YARIN KOŞULACAK

Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ise yarın 22 ülkeden 1150'si yabancı 10 bin kişinin katılımıyla yapılacak. Yarışmanın startı saat 08.45'te Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünden verilecek. (DHA)