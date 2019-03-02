Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı (2)

Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı (2)

50 dakika önce

BEBEKLER EMEKLEYEREK YARIŞTITerraCity AVM ve Anadolu Hastanesi ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında ilki gerçekleştirilen 'BabyRun' (Bebek emekleme yarışması), renkli görüntülere sahne oldu.

Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı (2), System.String[]
BEBEKLER EMEKLEYEREK YARIŞTI

TerraCity AVM ve Anadolu Hastanesi ana sponsorluğunda bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu kapsamında ilki gerçekleştirilen 'BabyRun' (Bebek emekleme yarışması), renkli görüntülere sahne oldu. AVM'nin zemin katında hazırlanan özel pistte yapılan yarışta, minikler kadar anne ve babaları da heyecan yaşadı. Yarışmayı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, TerraCity AVM Müdürü Gözde Hoşten ile çok sayıda Antalyalı da izledi. Yarışmaya katılan bebekler ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Uysal, başarı dileğinde bulundu.

Özel emekleme pistinde 20 bebek yarıştı. 5 bebeğin birlikte çıkış yaptığı yarışmada, 4 metre uzunluğundaki pisti ilk tamamlayan bebek birinci sayıldı. Yarışın başlamasıyla birlikte anneler bitiş noktasında bekleyerek bebeklerinin kendileri gelmesi için cep telefonu, tablet ve oyuncak gibi eşyalarla onların ilgisini çekmeye çalıştı.

Bazı annelerin bebeğiyle birlikte bitiş çizgisine emekleyerek gelmesi için ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı bebekler yarışı bırakıp, ağlamaya başladı. Ağlayan bebekler ise anneleri tarafından sakinleştirildi.

Yarışma sonunda birinci sayılan tüm bebeklere, sponsorlar tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Uysal, Anne, Antalya, Bebek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:26:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Topuklu Ayakkabılarla Yarıştı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]