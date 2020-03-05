Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65 - Son Dakika Spor

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65

6 saat önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Öznür Kablo: 73 - Çankaya Üniversitesi: 65, System.String[]

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe Öznür Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 mağlup ederek adını finale yazdırdı.


Salon: Atatürk


Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Halil Erkoç xx


Fenerbahçe: Elizabeth xx 18, Olcay xx 2, Sevgi xx 9, Tuğçe xx 8, Chelsea xx 10, Cecilia xx 10, Irene xx 14, Lauranicholls xx 2


Başantrenör: Victor Lapena


Çankaya Üniversitesi: Özge xx, Latanya xx 14, Tuğçe xx, Derin xx 9, Aija xx 17, Shavonte xx 12, Bahar xx 5, Rochelle xx 8, Nilay xx


Başantrenör: Çağrı Özek


1. Periyot: 16-16


Devre: 40-34 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine)


3. Periyot: 56-48 (Fenerbahçe Öznür Kablo lehine) - ADANA

Çankaya Üniversitesi, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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