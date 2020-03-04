Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81 - Son Dakika

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde İzmit Belediyespor, Galatasaray 'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

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Galatasaray'ın Emre Kılınç ve Mert Hakan ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü