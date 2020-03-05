Kadınlar Türkiye Kupası: İzmit Belediyespor: 84 - Beşiktaş: 71

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Finali'nde İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-71 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Erhan Gürsel xx, Anıl Veziroğlu xx
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu xx 5, Melissa Paylar xx 2, Ezgi Manlacı xx, Williams xxxx 26, Eme Sığırcı xx, Gizem Yavuz xx 6, Sasa Cado xx 4, Gamze Takmaz xx 11, Kristine Anigwe xxxx 30, Melek Yusufoğlu xx
Başantrenör: Fırat Okul
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 5, Melisa Korkmaz xx 5, Bahar Çağlar xx 16, Yağmur Yıldız xx 4, Elif Bayram xx 8, Nisa Yalçın xx 8, Snytsina xxx 29, Mddleton xx, Dilara Göçmen xx, Elif Emirtekin xx 5
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 18-12 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 33-33
3. Periyot: 61-53 (İzmit Beledispor lehine) - ADANA