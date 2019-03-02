Son Dakika Haberleri: Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyon Fenerbahçe Oldu

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyon Fenerbahçe Oldu

25 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyon Fenerbahçe Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Botaş'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Botaş Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran ile çok sayıda taraftarın izlediği mücadeleye Fenerbahçe, Kelsey Plum'ın sayılarıyla hızlı başladı. İlk çeyreği de 21-10 önde kapatan Fenerbahçe, devreye de 37-23 önde gitti.

Düşük tempoda başlayan üçüncü çeyrekte Ayşe ve Hartley ikilisiyle hücumları değerlendiren Fenerbahçe, final periyoduna mücadeleyi 60-53'lük skorla kazandı. Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye kupası ve madalyalarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan verdi.

Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Kia Vaughn da ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kupa töreninden detaylar

Maça gelen taraftarlar

Fenerbahçe'nin sevinç yaşaması

Maça katılan protokol

Genel ve detay görüntüler

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor
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