Kadınlar Türkiye Kupası'nda Şampiyon Fenerbahçe Oldu

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
finalinde Fenerbahçe
, Botaş'ı 60-53 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, AK Parti
milletvekili İbrahim Halil Yıldız
, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO
'su Ömer Onan
, Botaş Spor Kulübü Başkanı Kerim Taşkıran
ile çok sayıda taraftarın izlediği mücadeleye Fenerbahçe, Kelsey Plum'ın sayılarıyla hızlı başladı. İlk çeyreği de 21-10 önde kapatan Fenerbahçe, devreye de 37-23 önde gitti.
Düşük tempoda başlayan üçüncü çeyrekte Ayşe ve Hartley ikilisiyle hücumları değerlendiren Fenerbahçe, final periyoduna mücadeleyi 60-53'lük skorla kazandı. Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'ye kupası ve madalyalarını Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan verdi.
Final maçının en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Kia
Vaughn da ödüllendirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kupa töreninden detaylar
Maça gelen taraftarlar
Fenerbahçe'nin sevinç yaşaması
Maça katılan protokol
Genel ve detay görüntüler
- Şanlıurfa