Kadınlar Türkiye Kupasına Gençlerden Yoğun İlgi

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası basketbol maçlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası basketbol maçlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.



Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmalarına gençler yoğun ilgi gösterdi. Botaş ile OGM Ormanspor arasında oynanacak ilk karşılaşma öncesi karşılaşmanın oynanacağı spor salonuna gelen gençler, polis kontrolünden geçtikten sonra içeri girdi.



Kupada, bu gün saat 13.00'de başlayan müsabakada Botaş, OGM Ormanspor ile karşılaşırken 15.15'te Çukurova Basketbol - Beşiktaş, 17.30'da Hatay Büyükşehir Belediye - Mersin Büyükşehir Belediye ve 19.45'te de Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.



Perşembe günü yarı final müsabakalarının oynanacağı kupada final heyecanı ise 2 Mart Cumartesi günü yaşanacak. - ŞANLIURFA

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