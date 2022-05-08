Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı

08.05.2022 20:03
Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı

Muğla Menteş Belediyesi'nde belediyeye ait kadınlar tuvaletinin kapısının altına kamera koyarak yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini elde eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı

KAMERALAR SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi.

Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı

YÜZLERCE KADININ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

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Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika


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