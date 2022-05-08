Tuvalette yüzlerce kadının uygunsuz görüntülerini çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile kiraya verilen kadınlar tuvaletinde, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kapının altından çekim yaptığını fark eden B.B. isimli müşteri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KAMERALAR SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin işsiz M.S., olduğunu belirledi.

YÜZLERCE KADININ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKMİŞ

Müştakbey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüphelinin cep telefonunda inceleme yapıldı. M.S.'nin telefonunda yüze yakın mağdur kadının video ve fotoğrafları bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.