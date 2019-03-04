Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Uçak Biletlerini 15 Gün Önceden Alıyor

Kadınlar, Uçak Biletlerini 15 Gün Önceden Alıyor

1 saat önce

Uçak bileti sitesi enuygun.com'un araştırmasına göre, kadınlar, uçak biletlerini uçuş tarihinden 15 gün önce ve akşam saatlerinde alıyor.

Kadınlar, Uçak Biletlerini 15 Gün Önceden Alıyor, System.String[]
Uçak bileti sitesi enuygun.com'un araştırmasına göre, kadınlar, uçak biletlerini uçuş tarihinden 15 gün önce ve akşam saatlerinde alıyor.

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların uçak biletlerini en çok 19.00-22.00 saatlerinde aldığını bildirdi.

Bileti akşam alan kadınların uçmak için sabah saatlerindeki seferleri seçtiğini aktaran Hacıbayramoğlu, "Bunda hem erken saatlerdeki biletlerin daha ekonomik olmasının hem de havaalanı transferinin daha kolay yapılabilmesinin etkisi var. Bilet satın almak için en çok tercih edilen gün ise pazartesi." ifadelerini kullandı.

Kadın kullanıcıların bilet satın almak için daha çok 15 gün öncesini tercih ettiğini belirten Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yurt içinde uçuştan 15 gün önce uygun fiyatlı uçak bileti bulmak mümkün. Uçuş gününe doğru yaklaşıldıkça fiyat giderek artıyor. Bilet satın alırken de kadınlar peşin alımı, taksitli alıma göre daha çok tercih ediyor. Kadınlar yurt içinde en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep'e, yurt dışında ise sırasıyla KKTC, Bakü, Düsseldorf, Amsterdam, Viyana, Münih ve Berlin gibi şehirlere uçuyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Sabah, Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi
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