Kadınlar unutulan saray lezzetlerinden kamber biberini üretiyor - Son Dakika

Osmanlı döneminde saraylarda tüketilen ve lezzetiyle ün yapmış olan kamber biberi, kadınların kurduğu kooperatif sayesinde yeniden toprakla buluştu.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor" projesi ile saraylarda sofraları süsleyen ve son dönemde çok fazla yetiştirilmeyen kamber biberinin yeniden toprakla buluşması için çalışma başlattı.

Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyü başta olmak üzere kente bağlı 13 köyde, 50 kadın çiftçi proje kapsamında tohumları toprakla buluşturdu.

Geçitli köyündeki ilk hasada katılan Vali Bilal Şentürk kadınların heyecanına ortak oldu, tarladan biber topladı.

Şentürk, biberin yeniden, kadınların eliyle hayat bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Yenilenen lezzetin artık sofraları süsleyeceğini kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"Kamber biberimiz atalarımızdan gelen, aroması, özgün şekli, özgün yeşili ve kırmızısı olan, hem turşu hem kızartmalık hem de salçalık olarak da kullanılabilen son derece lezzeti olan bir biberimiz. Buradaki toprakların verimliliği, havasının ve ikliminin güzelliğiyle aromaları oldukça da farklı ve güzel ürünler elde ediliyor. Biz bunu tadıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Şekli itibariyle farklı görebiliriz ama bu biber genleri ile oynanmamış, olduğu gibi atalardan devralınmış tohumlardan elde ediliyor. Bizzat vatandaşımızın eliyle üretilerek sofraları süslüyor."

Şentürk, üreticilere bol kazançlar diledi.

Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'tan projenin sürdürülebilirliği çalışmaları hakkında da bilgi aldı.