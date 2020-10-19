Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor

19.10.2020 13:13

Son dakika haberleri: Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde meslek kurslarına katılan kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde meslek kurslarına katılan kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

2017 yılında Kozan Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen " Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı" kapsamında Şehit Bünyamin Çabuk Hayat Boyu Eğitim Merkezinde açılan dikiş nakış, telkari ve giyim kurslarına katılan kurslara katılan 36 kadın, ürünlerini sosyal medya ve internet üzerinden de satışa sunuyor.

Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gökhan Söğüt, Türkeli Mahallesindeki merkezde eğitimlerin devam ettiğini belirterek, "Burada 3 sınıfta 36 kursiyerimiz var. 3-6 aylık periyotlarda eğitimlerimiz değişiyor. Zaman zaman İŞKUR destekleri ile eğitimler de oluyor. Üreten bir toplum, üreten kadın olma hayallerini Kozan Belediyesinin destekleri ile gerçekleştiriyorlar" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hatice Aluklu ise eski kullanılmayan ürünlerin tasarım ile yeniden üretime kazandırıldığını söyledi.

Kursiyerlerden Halime Çatalkaya, kanaviçeden çantalar ve namazlık yaptığını belirterek, kendi paranı kazanmanın ev ekonomisine katkı sunmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Fatma Karataş üretmekten mutlu olduğunu kaydederek, "Çok güzel işler yapıyoruz. Bazen satıyoruz bazen hediye veriyoruz. Bir kadının üretip kendi ekonomisine katkı sunması çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Tuğba Çelik'de ürettiği ürünleri sosyal medya hesaplarından ve sergi alanlarında satışa sunduğunu belirterek bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor
Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Kadın, Adana, Şehit, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kadınlar üretip ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi

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