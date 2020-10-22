Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor - Son Dakika

Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor

22.10.2020 15:42
Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor, System.String[]

Beşiktaş'ta doğal ürünlerin üreticiden direkt tüketiciye ulaştığı Organik Ürünler ve Doğal Ürünler Pazarı vatandaşların hizmetine açıldı.

Beşiktaş'ta doğal ürünlerin üreticiden direkt tüketiciye ulaştığı Organik Ürünler ve Doğal Ürünler Pazarı vatandaşların hizmetine açıldı. Levent'te bulunan Erlangen Parkı'nda hizmete başlayan pazarın açılışını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediyesi'nin iştirakı Beltaş A.Ş tarafından, doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşan organik ve doğal ürünler vatandaşla buluşuyor.

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTUYOR

Beltaş Organik Ürünler ve Beltaş Doğal Ürünler Pazarı, Anadolu'daki çok sayıda kadının üretime katkı sağladığı Kadın Kooperatifleri, Afyon ve Kastamonu'dan kooperatiflerle;  Çatalca, Ayvalık, Sivas gibi önemli üreticilerin ürünlerinin yer aldığı, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak yapılan sürdürülebilir tarımın desteklendiği bir pazar.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gerçekleştirdiği açılışa Afyon Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız, Beltaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Kelleci,  CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Av. Gözde Fil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Bülent Akköse ve İBB bürokratları da katıldı.

"BUGÜN BURADA BEŞİKTAŞIMIZ İÇİN YENİ DEĞER KAZANDIRIYORUZ"

Tarladan tezgahlara kadın üreticilerin ürünlerini doğrudan satışının yapılmasından mutluluk duyduğunu belirten Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız yaptığı konuşmada; "Dereçine ürünlerini tüccara vermek zorunda kalan küçük bir kasaba. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Koordinatörümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında doğrudan Dereçineli kadın üreticilerimizin ürettiği ürünleri Beşiktaş ta Erlangen Parkı'nda organik satış yerimizde alabileceksiniz. Biz ürettiklerimizi daha iyi değerlendirirken sizlerde daha doğal ve daha ekonomik ürünler tüketebileceksiniz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Dereçine'yi kalkındıran bu projeye katkı sağladığı için teşekkür ederim" dedi.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bugün burada hep birlikte Beşiktaşımıza yeni bir değer kazandırıyoruz. Yerel seçimin öncesinde, ilçemizde insanımızın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştıracağımıza, sağlıklı gıdayı Beşiktaş'ta lüks olmaktan çıkaracağımıza söz vermiştik. Şimdi bu sözümüzü tutarak, Beltaş Organik Pazarı ve Beltaş Doğal Ürünler Pazarlarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.

AKPOLAT, "BUGÜN DÜNYADA EN ÖNEMLİ MESELELERİMİZDEN BİRİ GIDA DA GÜVENLİK"

Gıda güvenliğinin öneminden de bahseden Başkan Rıza Akpolat; "Bugün dünyada en önemli meselelerimizden biri gıda da güvenlik. Gıdada güvenlik, tarımda başlar. Gıda güvenliği ile tarımsal üretim arasındaki ilişki anlaşıldıkça bugün artık organik tarımdan daha çok söz ediyoruz. Çevreye zarar vermeden, insan ve hayvan sağlığını ön planda tutarak yapılan sürdürülebilir tarımı destekliyor, doğal yöntemlerle üretilen gıdayı Beşiktaşlılarla buluşturuyoruz. Bu pazarımızla hem komşularımızın sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacağız hem de kırsalda özellikle kadınların güçlenmesine katkı vereceğiz. Burada kadın kooperatiflerimizin ürünlerine yer vermek bizi ayrıca mutlu ediyor. Kooperatif, kadın yoksulluğuyla mücadele etme yolunda çok önemli bir araç. Anadolu'da çok sayıda kadın, kooperatifler yoluyla üretime katılabiliyor. Üreten kadınların zamanla kendilerine güvenlerinin arttığına, sosyal hayata daha fazla katıldığına tanık oluyoruz. Kooperatiflerde kendilerini geliştirmenin yanı sıra, gelir de elde ediyorlar. Yani Beşiktaş'ta bu pazarımız aracılığıyla pek çok alanda fayda sağlayacağız. Komşularımızın sağlıklı gıdaya erişimini sağlarken, kadın üreticilere alan açacağız; bu sayede kırsal kalkınmaya da katkı vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Organik ve Doğal Ürünler Pazar'ın da Afyon Dereçine Kadın Dayanışması Organik Pazarı ürünleri, Tomurcuk Kooperatifi ürünleri, Kastamonu Sarıkonak Kadın Girişimciler Kooperatifi ürünleri, Çatalca'dan manda sütü yoğurdu ve süt ürünleri, Ayvalık zeytin ve zeytinyağı ürünleri, Sivas köy balı ve arı ürünleri, Kastamonu Taşköprü sarımsakları, şarküteri ve kuruyemiş ürünleri de yer alıyor. Pazar, her gün sabah 10.00 ile 20.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.


Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor
Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor
Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor
Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor
Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor

Rıza Akpolat, Beşiktaş, Dereçine, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlar üretiyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyor - Son Dakika


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