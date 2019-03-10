Kadınlar Ürettiği Ürünlerle Ev Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Edirne'de dezavantajlı kadınların ürettiği ürünler açılan stantla satışa sunuldu.

Edirne'de dezavantajlı kadınların ürettiği ürünler açılan stantla satışa sunuldu.



İstihdam Seferberliği kapsamında, Sosyal Dayanışma Merkezi ile Yıldırım ve Menzilahir Sosyal Hizmetler Merkezinde çalışan kadınların yaptıkları el emeği ürünler, Girişimci Kadınlar Doğal Ürünler Pazarında vatandaşların beğenisine sunuldu.



Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'in açılışını yaptığı stantta kıyafetten, turistik hediyelik eşyaya kadar birçok ürün satışa sunuldu.



Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların ürünlerinin satıldığı standın açılışını yaptıklarını söyledi.



Kadınların sadece kendileri için değil artık tüm ülke insanı için üretmeye başlayacaklarını vurgulayan Vali Canalp, "Kadınlarımızın ürettiği ürünler kendilerine, ailelerine gelir getirici faaliyete dönüşecek. Dolayısıyla da hem ailelerinin geçinmesini hem de çocuklarının iyi bir eğitim almalarını sağlayacak. Bazı hayatları da olabildiğince değiştirmeyi, yeni hayatlar kurmayı ve yeni hikayeler yazmayı ümit ediyoruz. İnşallah çabalarımız boş çıkmayacak." dedi.



Konuşmasının ardından Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp, pazarı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, ücretini ödeyerek alışveriş yaptı.

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