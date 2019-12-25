Kadınlar uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren kurslarda eğitim gören kursiyerlere uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgiler verildi.



Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören kursiyerler için 'Narko Rehber' projesi kapsamında 'Uyuşturucuyla Mücadele' konulu seminer gerçekleştirildi.



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Kılboz tarafından verilen seminerde, konuyla ilgili merak edilen tüm sorulara cevap verildi.



Program sonunda bir değerlendirmede bulunan kursiyerler, oldukça etkili bir seminer olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN