Kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar - Son Dakika
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Kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar

22.05.2022 19:46
Kadınlar, Van Gölü'ne dikkat çekmek için yürüyorlar

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 3. etabında Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ve kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün 3. etabında Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Van Gölü konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla "Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz" kampanyası başlatan dernek üyeleri ve kadınların, göl çevresindeki yürüyüşü devam ediyor.

Van'ın Edremit ilçesindeki Kent Meydanı'nda 8 Mayıs'ta yola çıkan aktivistler ve kadınlardan oluşan grup, Gevaş ve Balaban etaplarının ardından Tatvan'a vardı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Kudbattin Demir, gazetecilere, gölün korunması ve kirliliğin önlenmesi için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Göl çevresini 15 günde yürümeyi hedeflediklerini belirten Demir, "Van Gölü havzasında iki kadim şehir, Van ve Bitlis bulunuyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Van Gölü kirlenmeyle karşı karşıya kalmıştır. Son dönemlerde gölün korunması için önemli çalışmalar yapıldı. Gölün temiz kalması için kadınlarımızla birlikte yürüyoruz." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Leyla Helvacı ise Van Gölü'nün temiz kalması için herkese görev düştüğünü belirtti.

Helvacı, 430 kilometrelik parkuru tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Gölün temiz kalması için yürüyoruz. Bu değerin kaybolmamasını istiyoruz. 15 gün içinde gölün çevresini dolaşmış olacağız." dedi.

Zerrin Kaval ise farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade ederek, "Ayaklarımızın altı su toplamış durumda. Yine de Van Gölü'nün gereken değeri görmesi için yürümeye devam edeceğiz. Göle toplum olarak sahip çıkmalıyız, güzelliklerini görmeliyiz. Kadınlar olarak bu işe el attık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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