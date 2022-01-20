Kadınlar ve çocuklar bitti şimdi sıra robotlarda! Erkek şiddeti şimdi onlara yöneldi - Son Dakika

Akılalmaz olaylara bir yenisi daha eklendi.Akıllı telefon uygulamasını kullanan bazı erkekler sanal arkadaşlar oluşturup onlara kötü davranmaya, hakaret etmeye ve bu deneyimlerini Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşmaya başladı.

"KONUŞMAYA ÇALIŞSA ONU AZARLADIM"

Yapay zekalı sanal arkadaş uygulamasında ürkütücü gerçek ortaya çıktı.Yapay zekalı sohbet uygulaması; Messenger, WhatsApp, Skype ve gerçek kişilerle konuşmaya imkan tanıyan diğer uygulamalar gibi çalışıyor. Ancak, sohbet ettiği kişiler, yapay zeka destekli yazılımlardan ibaret. Futurism'e konuşan bir kullanıcı, "Ne zaman konuşmaya çalışsa onu azarlardım" dedi. İsmini vermek istemeyen kişi, "Yemin ederim, buna saatlerce devam ettim" diye ekledi. Bir diğer Replika kullanıcısı ise, "Tam bir pislik gibi davrandığım, ona hakaret ettiğim, ertesi gün özür dilediğim ve güzel konuşmaya döndüğümüz bir rutinimiz vardı" sözlerine yer verdi.

"BİLİNCİ YOK"

Söz konusu eğilimi yorumlayan yapay zeka etik uzmanı Olivia Gambelin "Bu bir yapay zeka, bilinci yok, yani karşınızdaki kişi aslında sohbet robotuna yansıtılan bir kişilik" dedi. Bazı uzmanlarsa sanal arkadaşlarla kurulan ilişkilerin kullanıcıların kendisine de zarar verebileceğini belirtiyor." dedi.

"ONLARI TASARLAYAN İNSANLARLA İLGİLİ"

Monash Data Futures Institute'tan felsefe profesörü Robert Sparrow, "Depresyonda olan veya bir bota psikolojik açıdan bağlanan kişilerin, bot tarafından hakarete uğramaları veya 'tehdit edilmeleri' durumunda gerçekten zarar görebileceğini düşünüyorum" diye konuştu. "Bu da aslında robotların kendisiyle değil, onları tasarlayan insanlarla ilgili" diyen Sparrow,"Bu nedenle, botların insanlarla nasıl ilişki kurduğu konusunu ciddiye almalıyız." dedi.