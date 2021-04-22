Kadınlar ve Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonaları grup kuraları 20 ve 27 Mayıs'ta çekilecek

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, 20 ve 27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kura çekimlerinde belli olacak.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, 20 ve 27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek kura çekimlerinde belli olacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın grup kuralarının çekimi kadınlarda Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 20 Mayıs'ta yapılacak. Erkeklerde ise kura çekimi Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'da, Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 1-19 Eylül tarihlerinde Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'da organize edilecek.

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı

Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü

Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı