Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0 - Son Dakika Spor

Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0

6 saat önce

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe'nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldiği derbi maçı yeşil-kırmızılar 3-0 kazandı.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe'nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda karşı karşıya geldiği derbi maçı yeşil-kırmızılar 3-0 kazandı.


Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Serhat Semiz xx


Karşıyaka: Ayşegül xxx, Yaren xxx, Buket xxx, Ezgi xxx, Betül xxx, Liray xx, Lara xx, Gizem xxx, Elif xx, Simay xxx, Melisa xx


Göztepe: İlayda xx, Sevinç x, Melis x, Selcan x, Gizem xx, Aleyna xx, Sena xx, Cansen x, Dilek x, Aylin xx


Setler: 25-10, 25-18, 25-13


Süre: 22, 29, 21 (72 dakika) - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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