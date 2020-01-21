Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları: 0 - OSB Teknik Koleji: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları: 0 - OSB Teknik Koleji: 3 - Son Dakika Spor

Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları: 0 - OSB Teknik Koleji: 3

6 saat önce

Kayseri'yi Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. grup'ta başarıyla temsil eden Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Sultanlar, Hatay deplasmanından da galibiyetle döndü.

Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları: 0 - OSB Teknik Koleji: 3, System.String[]

Kayseri'yi Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. grup'ta başarıyla temsil eden Harun ve Seher Şahin yönetimindeki Sultanlar, Hatay deplasmanından da galibiyetle döndü.


Maç başından itibaren oyununu rakibine kabul ettiren Sultanlar, Hatay temsilcisi karşısında setlerde 16-25, 13-25, 12-25 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı. Bu galibiyetle ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak topladığı 29 puanla en yakın rakibinin 3 puan önünde namağlup liderliğini sürdürdü.


Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat: 13.00'te Adıyaman Sporder Voleybol takımını misafir edecek. - KAYSERİ

voleybol, Kayseri, Hatay, OSB, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Galatasaraylı Hakan Balta, çocuklarıyla birlikte Kutsal Topraklar'a gitti
Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Victor Moses, Inter için İtalya'da sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar Voleybol 2. Ligi Hatay Doğuş Okulları: 0 - OSB Teknik Koleji: 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]