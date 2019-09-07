Son Dakika Haberleri: Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ilk finalisti Sırbistan
Son Dakika Spor Haber

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ilk finalisti Sırbistan

22 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ilk finalisti Sırbistan, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-22, 25-21, 21-25 ve 25-20 setlerle İtalya karşısında üstünlük sağlayarak finale yükselen ilk takım oldu.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Ivaylo Ivanov, Agneiezska Michilic


Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)


İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, de Gennaro (L), (Enweonwu)


Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20


Süre: 1 Saat 42 dakika (24, 25, 25, 28) - ANKARA

Sırbistan Karadağ, voleybol, İtalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç 1 golle oynadı Feghouli, maaşına zam istediği iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 19:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nın ilk finalisti Sırbistan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]