Son Dakika Haberleri: Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak
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Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak

54 dakika önce

Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak, System.String[]

Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaşacağı "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakasının 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de, İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.

Müsabakanın TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı kaydedildi.

Eczacıbaşı Topluluğu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:56 Kaynak: AA
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