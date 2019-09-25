Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak

Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaşacağı "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakasının 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de, İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.
Müsabakanın TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı kaydedildi.