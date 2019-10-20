Kadınlar Wing Chun yakın dövüş eğitimi ile 'Kadına Şiddete Dur' diyecekler

Denizli'de kadın özel güvenli görevlileri şiddete dur için yakın dövüş eğitimi aldılar

DENİZLİ - Denizli'de bir özel güvenlik şirketi tarafından 'kadına şiddete dur' demek için kadın çalışanlarına yönelik yakın dövüş sanatı olan 'Wing Chun' eğitimi verilmeye başlandı.

Denizli'de özel güvenlik şirketi tarafından bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor salonunda, Wing Chun denilen yakın dövüş eğitimi ile kadınlara uygulanan şiddete karşı 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlik ile yakın dövüş eğitimi aldılar. Spor salonunda düzenlenen etkinlikte güvenlik şirketinin kadın çalışanlarına dünyanın en etkili dövüş sanatları olarak bilinen Wing Chun ile hızlandırılmış bir eğitim aldılar.

Eğitimin verildiği spor salonuna asılan pankartlarda Denizli'de son 9 yılda 26 kadının, erkek terörü yüzünden hayatını kaybettiği ve sadece geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye genelinde erkek terörü yüzünden 53 kadının öldürüldüğü aktarıldı.

"Kadına Karşı Şiddet" etkinliği düzenleyerek, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten özel güvenlik firmasından Ümmühan Banu Erkoç, "Her geçen gün artış gösteren kadına karşı şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte tüm personellerimizin zor durumlarda kendini koruyabileceği yetkinliğe sahip olmasını hedefliyoruz. 'Gücümüzün Farkındayız' projesiyle çalışanlarımız kendini savunma eğitimleri alabilecek ve bu konuda uzmanlaşabilecek" dedi.

Eğitim Wing Chun eğitmeni Mahir Turgut tarafından verildi. Eğitim uygulamalı olarak hızlandırılmış bir eğitim aldılar. Eğitimde renkli görüntülerde ortaya çıkarken kadın güvenlik görevlileri kendilerini şiddete karşı nasıl koruyacaklarını öğrendi.