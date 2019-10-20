Son Dakika Haberleri: Kadınlar Wing Chun yakın dövüş eğitimi ile 'şiddete dur' diyecekler
Son Dakika Güncel Kadınlar Wing Chun yakın dövüş eğitimi ile 'şiddete dur' diyecekler

Kadınlar Wing Chun yakın dövüş eğitimi ile 'şiddete dur' diyecekler

1 saat önce

Denizli'de bir özel güvenlik şirketi, 'kadına şiddete dur' demek için kadın çalışanlarına yönelik yakın dövüş sanatı olan 'Wing Chun' eğitimi vermeye başladı.

Kadınlar Wing Chun yakın dövüş eğitimi ile 'şiddete dur' diyecekler, System.String[]

Denizli'de bir özel güvenlik şirketi, 'kadına şiddete dur' demek için kadın çalışanlarına yönelik yakın dövüş sanatı olan 'Wing Chun' eğitimi vermeye başladı.


Denizli'de özel güvenlik şirketi tarafından bir spor salonunda 19-20 Ekim tarihlerinde Wing Chun yakın dövüş eğitimi düzenlendi. Eğitimde güvenlik şirketinin kadın çalışanları, dünyanın en etkili dövüş sanatı olarak bilinen Wing Chun'u öğrendi.


"Kadına karşı şiddet" etkinliği düzenleyerek, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten özel güvenlik firmasından Ümmühan Banu Erkoç, "Her geçen gün artış gösteren kadına karşı şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bununla birlikte tüm personellerimizin zor durumlarda kendini koruyabileceği yetkinliğe sahip olmasını hedefliyoruz. 'Gücümüzün Farkındayız' projesiyle çalışanlarımız kendini savunma eğitimleri alabilecek ve bu konuda uzmanlaşabilecek" dedi.


Eğitim Wing Chun eğitmeni Mahir Turgut tarafından verildi. Eğitimde renkli görüntüler ortaya çıkarken, kadın güvenlik görevlileri kendilerini şiddete karşı nasıl koruyacaklarını öğrendi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
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