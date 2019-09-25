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Kadınlar yaralı kedi için seferber oldu

54 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bahçesinde sekerek ilerleyen kediyi gören kadın kursiyerler kedinin tedavisi için seferber oldu.

Kadınlar yaralı kedi için seferber oldu, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bahçesinde sekerek ilerleyen kediyi gören kadın kursiyerler kedinin tedavisi için seferber oldu. Sol ön patisinde kırık olduğu tespit edilen kedi tedavi için Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.


Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi kadın kursiyerleri ve usta öğreticileri kurumun bahçesinde sekerek ilerleyen bir kedi gördü. Kedinin karnının aç olduğunu da gören kadın kursiyerler, hayvana ilk başta mama vermek istedi ancak kedi ağrısından mama yiyemedi. Kedinin sol ön patisinin kırık olduğunu tespit eden kadın kursiyerler durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesi yetkililerine iletti. Hastaneden gelen bir ekip kediyi yakalayarak ilk tedavisini burada yaptıktan hayvan hastanesine götürdü.


Kızıltepe Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Müdürü Aslı Gülden Çiçek, "Bir öğretmenimiz sabah kapıyı açınca kediyi görmüş. Kendisine mama falan vermek istedik canının acısından olsa gerek hiçbir şey yemedi. Sol ön ayağı kırıkmış. Biz de durumu Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine bildirdik. Ekipler gelene kadar kediyi arka bahçemizde misafir ettik. Hastane çalışanlar en kısa süre içerisinde ayağı kırık kediye müdahale etti. Kendilerine ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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