İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor - Son Dakika

İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor

13.03.2021 10:11

Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyorİZMİR'deki kadınlar, hamilelik sürecinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağlayan hamilelik yogasından pandemi döneminde de vazgeçmedi.

Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor

İZMİR'deki kadınlar, hamilelik sürecinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağlayan hamilelik yogasından pandemi döneminde de vazgeçmedi. İzmir'deki yoga eğitmeni Manolya Öğüt, kadınların yogaya ilgisinin yoğun olduğunu belirtip, "Salgın nedeniyle online derslere başladık. Hamile yogasının bilinirliği gitgide artıyor" dedi. Hayatlarının en eşsiz dönemlerini yaşayan kadınlar da yoga sayesinde kendilerini doğuma hazır hissettiklerini" söyledi.

İzmir'deki yoga eğitmeni Manolya Öğüt, yaklaşık 5 yıldır hamile kadınları yogayla doğuma hazırlıyor. Hem grup hem de özel dersler veren Öğüt, stüdyodakilerin yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle zoom üzerinden online seanslar da düzenlediğini kaydetti. Yoga sayesinde kadınların hamilelik ve lohusalık sürecini daha konforlu atlatabildiğini ifade eden Öğüt, "Pandemi nedeniyle stüdyoda olan grup derslerinin mevcut sayısı düştü. En fazla 4 kişilik gruplarla ders yapıyorum. Onun haricinde online derslere başladık. Bilgisayar üzerindeki platformdan, öğrenciler tablet, bilgisayar yada telefondan katılabiliyor derslere. Böylelikle izolasyon süreçlerini yalnız geçirmemiş oluyorlar. Kendileri gibi hamilelik sürecinde olan kişilerle sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Hem de bu dönemde fiziksel ve psikolojik açıdan desteklenmiş oluyorlar" dedi. İzmir'deki hamile kadınların yogaya büyük ilgi gösterdiğini anlatan Öğüt, hamile yogasından fayda görenlerin birbirine söyleyerek katılımın artmasına neden olduklarını belirtti. Hamile yogası yapanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Öğüt, hareket kabiliyetleri azalmayan kadınların hamilelik sürecinde de günlük hayatına devam edebildiğini aktardı. Yoganın sırt kaslarını da çalıştırarak emzirme döneminde konforlu bir lohusalık getirdiğini dile getiren Öğüt, şöyle devam etti:

"Normal yogayla hamilelik yogası arasında çok fark var. Bunun için özel bir eğitim almak gerekiyor. Çünkü karın içi basıncın azalmaması lazım. Karın kaslarına yönelik birebir uygulama kesinlikle yapmıyoruz. Nefes çeşitlerinde de farklılıklar var. Kol, sırt ve bacak kasları kuvvetlendiriliyor. Aynı zamanda gevşemeyi öğreniyoruz. Çünkü günlük hayatta hızlı bir tempomuz var. Hep kaslar kasılı. Normal doğumda kasları bırakmamız gerekiyor. Gevşemeyi öğrenmeliyiz. Bunun daha önceden tecrübe edilmesi gerekir. Hamilelik sürecinde oluşabilecek bel ve sırt ağrıları en aza indirilerek bacak kramplarının azalmasına fayda sağlıyor. Yoga doğumdan sonra bedenin daha kolay toparlanmasını sağlıyor."

'İYİKİ BAŞLAMIŞIM'

Hamileliğinde ilk 3 aylık kritik dönemi geçirdikten sonra yogaya başladığını anlatan Hatice Altıner Ökçün (36) koronavirüs döneminde uzun süredir evlere kapalı kalındığı için yoga sayesinde fiziksel ve biyolojik olarak rahatladığını ifade etti. Ökçün, "Hamileliğimin 35'inci haftasındayım. 16'ncı haftadayken yogaya başladım. Yani ilk 3 aylık kritik dönem geçmişti. Çok memnunum. Fıtıklı bir insan olarak beni hem fiziksel hem mental olarak çok rahatlattı. Genel olarak çok memnunum. Hamilelikte yaptığım en iyi şey bu diyebilirim" dedi. Yogayla sakinleşip huzur bulduğunu söyleyen Gizem Var (29) da kendisini daha dingin ve enerjik hissettiğini belirterek şunları anlattı:

"Hamileliğin 18 haftasındayım. Yogaya, 14'üncü haftada başladım. Daha önce de yogayla alakalı araştırmalarım vardı. Hamile olunca da hamile yogasına dönük bir araştırma yapıp doktorun izniyle başladım. Her şey çok güzel gidiyor. Bebeğimin hissettiğini biliyorum. İyi ki başlamışım. Daha sakin bir hamilelik geçirmeyi ve doğuma giderken daha hazırlıklı olmayı amaçlamıştım. Amacıma ulaştım. Herhangi bir sporu yaparken sadece spora odaklısınız ama yogada bebeğe odaklanıyorsunuz. Dışardaki dünyaya kulaklarınız kapalı oluyor. Sadece bebeğinizi ve kendinizi düşünüyorsunuz."

İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor
İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor
İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor
İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Kadınlar yogayla doğuma hazırlanıyor - Son Dakika


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