Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Yöresel Lezzetleri Sofralara Taşıyor

Kadınlar, Yöresel Lezzetleri Sofralara Taşıyor

1 saat önce

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan kadınlar, yöresel lezzetleri sofralara taşıyor.

Kadınlar, Yöresel Lezzetleri Sofralara Taşıyor, System.String[]
Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kursuna katılan kadınlar, yöresel lezzetleri sofralara taşıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ek hizmet binasında açılan aşçılık kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Bölgeye ait yöresel tatları öğrenen kursiyerler, hem sofraları farklı lezzetlerle süslüyor hem de kendi iş yerlerini açabilecek seviyeye geliyorlar. Aşçılık kursu usta öğreticisi Ayten Aslan, farklı tatları kadınlarla buluşturduklarını belirterek, "Eşimin işi nedeniyle çok yöre gezdik. Kurs açmamın amacı; kültürel ve geleneksel yemekleri öğretmektir. 16-17 kursiyerim var. Kursiyerlerimizin amacı ileride hoca olmak, iş yeri açmak ya da kendine kültürel, yöresel yemekleri yapabilmek. Değişik damak tatlarını üretmektir. Muş, Mardin, Hatay ve Gaziantep kültürünü öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

43 yaşındaki kursiyer Seval Yıldırım da, amacının farklı lezzetleri öğrenmek olduğunu kaydederek, "Buraya gelme amacım, aşçılık konusunda kendimi daha çok geliştirmek ve bilgi sahibi olmaktır. Burada birçok bilmediğim şey var. Sağ olsun öğretmenimiz sayesinde her şeyi öğrendim. Mantı, baklava, sarma burma, çorba gibi değişik tatlar öğrendim" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Süleyman Seba'nın Doğum Gününü Unutmadı Son Dakika! Binali Yıldırım: Aradaki Fark 18 Bin Civarına Düştü Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Mazbatasını Alması Halaylarla Kutlandı Son Dakika! AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 14:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar, Yöresel Lezzetleri Sofralara Taşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]