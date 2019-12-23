Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor - Son Dakika Spor

Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik düzenlediği kış yüzme kursunda üçüncü etap gündüz dönemi başlıyor.

Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik düzenlediği kış yüzme kursunda üçüncü etap gündüz dönemi başlıyor.


Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik gerçekleştirdiği yüzme kursunda üçüncü etap 24 Aralık Salı günü başlıyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenleniyor. Salı ve perşembe günleri 12.15 - 13.15 saatleri arasında yapılacak kurs için kayıtlar sürüyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek kurs hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne de başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Yunusemre, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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