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Kadınlar Yürüdü, O İzledi 'Çalışmak Zorundayım' Dedi

34 dakika önce

SAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlenen yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi.

Kadınlar Yürüdü, O İzledi 'Çalışmak Zorundayım' Dedi, System.String[]
SAMSUN'da, 8 Mart Dünya Emekçi  Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yüzlerce kadının katılımıyla düzenlenen yürüyüşle, kadına yönelik şiddet ve istismara tepki gösterildi. Sokaklarda kağıt toplayarak geçimini sağlayan Halime Demircan (65) ise gösteriyi uzaktan izleyerek, "Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" dedi.

Öğretmenevi önünde bir araya gelen yüzlerce kadın, hazırladıkları pankart ve dövizlerle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti. Kadına karşı şiddet ve istismara tepki gösteren kadınlar, çevredeki birçok kişinin de takdirini topladı. 

'ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM'

Yürüyüş sırasında cadde üzerinde bulunan çöp kutularından kağıt toplayan Halime Demircan'ın yürüyüşü uzaktan izlemesi ise dikkat çekti. Demircan'a, 8 Mart hakkında ne düşündüğü sorulunca, "Ne düşüneyim ki? Yaşamadım hiçbir şey. Bugünün diğerlerinden farkı yok, ben çalışmak zorundayım" diyerek yanıt verdi. Yürüyüşe katılan kadınların yakından ilgilendiği Demircan, gösterideki kadınların yürüyüşünü tamamlamasının ardından çalışmasına devam etti. Çocuklarını cezaevinden kurtarmak için başladığı atık toplama işine borçları yüzünden devam ettiğini anlatan Demircan'ın 7 yıldır kentteki sokaklarda kağıt topladığı öğrenildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce kadınının yürüyüşü, yapılan açıklamanın ardından sona erdi. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:44 Kaynak: DHA

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