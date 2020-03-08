Kadınlar yürüyüş için Taksim'e alınmadı - Son Dakika

Kadınlar yürüyüş için Taksim'e alınmadı
6 saat önce
KADINLAR, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde yapılacak yürüyüş için Taksim'e doğru gelmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:14 Kaynak: DHA
KADINLAR, 8 Mart
Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi
'nde yapılacak yürüyüş için Taksim
'e doğru gelmeye başladı. Ellerinde pankartlarla gelen kadınlar, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi polis tarafından bariyerlerle kapatıldığı için içeri giremedi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak için saat 19.00'da İstiklal Caddesi'nde yapılacak olan yürüyüşe katılmak isteyen kadınlar, Taksim'de toplanmaya başladı. 18.30 itibariyle gruplar halinde gelen kadınlar, ellerindeki pankartlarla Taksim Meydanı'na girmek istedi. Polis bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'na ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapılmasına izin vermedi. Bariyerlerin önünde toplananları da ara sokaklara doğru gönderdi.
- İstanbul
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