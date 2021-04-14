Kadınlara 10 bin yerli ve milli çeşitlerden oluşan fide dağıtıldı - Son Dakika

Karşıyaka İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle "Yerli ve Milli Çeşitleri Karşıyakalı Kadınlarla Kentte; Taraçada Balkonda, Kırsalda; Bahçede Tarlada Toprakla Buluşturuyoruz" projesi kapsamında, kadınlara fide dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi.

Proje ile yerli ve milli tohumların sosyal sorumluluk projesi kapsamında tanıtımı ve farkındalık oluşturulması, kadınların gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve ev ekonomisine destek olmaları amaçlanıyor. Fideler arasında domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri yer alıyor.

Fide dağıtım etkinliğinde konuşan Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır "Burada dağıtılan fidelerin tamamı yerli tohumlardan oluşuyor. Vatandaşlarımızın toprakla, tohumla, fideyle ve üretimle tanıştırılması, çocuklarımızın hem gıdaların yetişme aşamasını görmesi hem de doğal beslenmesinin sağlanması gibi birçok amaç var." dedi.

Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngür ise "Bugün Karşıyakalı kadınlarımızla 10 bin adet fideyi buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fidelerimiz tamamen TİGEM tarafından yetiştirilmiş yerli ve milli olarak üretilen tohumlardan yetiştirildi. Bunu vatandaşlarımızın tarımı anlamaları, kendi elleriyle besleyip büyüttükleri fidelerden üretecekleri ürünleri kendi sofralarında tüketmeleri, çocuklarımızın da bir domatesin nasıl yetiştiğini görmeleri anlamında çok faydalı buluyoruz.

Karşıyakalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği Karşıyaka İskelesi karşısında düzenlenen fidan etkinliğine Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü Bülent Üngür, İzmir İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Engin Altunoğlu, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Kızılay Karşıyaka Şubesi Başkan Kamil Karadeniz, İlçe Spor Müdürü Musa Yelek, KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı, ve BESİAD Başkan yardımcısı Cemalletin Coşkuner, AK Parti İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, MHP ilçe Başkanı Akif Yılmaz, Muhtarlar ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı.