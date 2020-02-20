Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olması talep edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olması talep edildi - Son Dakika

Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olması talep edildi

6 saat önce

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın kadınlara ücretsiz olması talebinde bulundu.

Kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz olması talep edildi, System.String[]

Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplu ulaşımın kadınlara ücretsiz olması talebinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplanan grup adına açıklamayı okuyan SKM üyesi Ezgi Bahçeci, kadın cinayetleri, şiddet, taciz ve tecavüz, mobbing gibi nedenlerle kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taleplerini dile getirdiklerini söyledi.

Kadınlar olarak hakları olan taleplerini dile getirmek için bir araya geldiklerini aktaran Bahçeci, "Belediyelerin kadın sığınma evleri, ücretsiz kreş ve bakım evleri açması, istihdam sağlaması gibi sorumlulukları vardır. 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz ulaşım hakkı da belediyenin sorumlulukları arasındadır." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını talep eden dilekçeyi belediye yetkililerine sundu.

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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