Kadınlara 8 yılda 3 milyon lira kredi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Programları çerçevesinde kadın girişimcilerine yönelik desteklemeler devam ediyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mikrofinans Programları çerçevesinde kadın girişimcilerine yönelik desteklemelerine devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bandırma Mikrofinans Şube sorumlusu Özlem Bolat vakfın 200 Binden fazla kadını iş sahibi yaptığını belirterek "Mikrokredi sisteminde teminat ve kefalet aramıyoruz. Dar gelirli olup, kendi kendine gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen tüm kadınlara, iş kurması için hiçbir ayrım yapılmadan küçük sermayeler veriyoruz. Yine bu program çerçevesinde aynı mahalle de oturan birinci derecede akraba olmayan benzer ekonomik şartlarda yaşayan ve bir iş yapma düşüncesi olan 5 kadının bir araya gelmesi oluşturulan grup mikrogirişimcilerinin her birisine ayrı ayrı kredi veriliyor.

Aziz Akgül Başkanlığındaki Vakfımız 2012 yılından bu yana Bandırma Kaymakamlığı'nın destekleriyle yaklaşık 3 milyon lira kredi verdi. Pandemi sürecinde evden çalışmak isteyen kadınlar için bu minik krediler oldukça güzel işlerin başlangıcı olabiliyor. Vakfa başvuran dar gelirli kadınlara başlangıç kredisi olarak bin 500 Lira veriyoruz. Mikrokredi her yıl Bin lira arttırılabiliyor "Dedi. - BALIKESİR