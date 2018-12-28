Son Dakika Haberleri: Kadınlara Aile İçi İletişim Sunumu

Kadınlara Aile İçi İletişim Sunumu

18 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi sakini kadınlar için "Aile İçi İletişim" konulu sunum yapıldı.

Kadınlara Aile İçi İletişim Sunumu, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Esentepe Mahallesi sakini kadınlar için "Aile İçi İletişim" konulu sunum yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, kent merkezi ve kırsal mahallelerde birçok konu ve uzman eşliğinde sürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmasında kadınlara Sosyal Hizmet Uzmanı Ece Öztop, bir sunum gerçekleştirdi. Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte; iletişimde önemli hususlar, yargılamadan konuşma, empati, beden dili kullanma gibi başlıklara dikkat çekildi. Kişinin iletişim becerilerini geliştirmesinin ilişkide olduğu diğer kişilere de olumlu yansıyacağının vurgulandığı sunumda kadınlar oldukça faydalı bilgiler edindi.

Etkinlik sonunda Öztop, katılımcı kadınlardan gelen soruları da yanıtladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Esentepe Mahallesi, Tepebaşı, Yaşam
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