Son Dakika Haberleri: Kadınlara Aile İçi İletişimin Temel Eğitimi Verildi

Kadınlara Aile İçi İletişimin Temel Eğitimi Verildi

30 dakika önce

Kilis'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.

Kadınlara Aile İçi İletişimin Temel Eğitimi Verildi, System.String[]
Kilis'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kültürel farklılıklar ile uyum içinde yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitimler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Suriyeli ile Sed hizmetinden faydalanan Türk vatandaşlarına verilirken, eğitime 39 kişi katıldı. Eğitim pasta ve içecek ikramı ile son buldu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Kilis, Yaşam
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