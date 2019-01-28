Kadınlara Aile İçi İletişimin Temel Eğitimi Verildi
30 dakika önce
Kilis'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.
Kilis
'te, Türk ile Suriyeli kadınlara yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitim verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kültürel farklılıklar ile uyum içinde yaşama becerileri ve aile içi iletişimin temel unsurları konulu eğitimler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Suriyeli ile Sed hizmetinden faydalanan Türk vatandaşlarına verilirken, eğitime 39 kişi katıldı. Eğitim pasta ve içecek ikramı ile son buldu. - KİLİS
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
Türk Üs Bölgesine Saldırıyı Kışkırtan Televizyon Kanalının Ofisi Kapatıldı
Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti
Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak
Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi