Kadınlara Aile İçi İletişimin Temel Eğitimi Verildi

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Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti

Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi