KADINLARA ATAŞEHİR'DE ÜCRETSİZ KİCK BOKS KURSU - Son Dakika

KADINLAR, karşılaşabilecekleri şiddete karşı kendilerini koruyabilmek adına dövüş sporu eğitimi alıyor. Bu sporların başında ise kick boks geliyor. Ataşehir'de bulunan bir spor salonu kadınlara ücretsiz kick boks eğitimi veriyor.

11 yıldır Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı milli sporcu Şahmar Memmedzade, Ataşehir'de bulunan spor salonunda bir kampanya başlattı. Mehmmedzade, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kick boks öğrenmek isteyen kadınlara, salonunda ücretsiz ders verebileceğini duyurdu. Paylaşıma yoğun ilgi gösteren kadınlar ise milli sporcudan ders almak için spor salonunun yolunu tuttu. Kadınlar burada hem çeşitli hareketleri öğrenerek antrenman yaptı hem de olası saldırı durumlarında nasıl tepki verebileceklerini öğrendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ders alan kadınlara gül hediye eden Şahmar Memmedzade Biz böyle bir konsept yaptık, umarım daha güzel olur. Bayağı yoğun bir talep oluştu. Ben talep üzerine zaten böyle bir şeyi öngördüm. Herhangi bir ücret talep etmeden kadınlarımızın kendilerini bu şekilde savunabilmeleri için benim de elimden bu geldi. Kadınlarımız için umarım daha iyi olur. Kadınlar, genel olarak toplumsal baskıdan, tacizden, daha çok kendilerini iyi hissedebilmeleri için, stres atabilmeleri için kendilerini koruyabilmek için tercih ediyorlar.ö dedi.

Kick boks derslerine kısa bir süre önce katıldığını söyleyen Tuğba Gökgöz, 'Böyle bir salonda çalışabildiğimiz için çok şanslı hissediyorum kendimi. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı kendimizi savunabilmek çok önemli, kadınlar için çok önemi. Bu yüzden şanslı hissediyorum.ö diye konuştu. Ders alanlardan Bilge Kurt ise, 'Öncelikle buna ihtiyaç duyduğumuz için çok üzgünüz. Şahmar hocanın yardımlarıyla kendimizi koruyabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Şahmar hocanın paylaşımını sosyal medyada gördüm. ve 'Neden olmasın' dedim, 'Neden kendimi koruyamayayım' dedim, onun için geldim.ö dedi.